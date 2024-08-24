Оборона "Азовстали" была самым тяжелым этапом битвы за Мариуполь, потому что тогда раненых среди защитников было уже больше чем тех, кто мог им помочь. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Александр Фесенко, участник тех боев, который прошел через вражеский плен и вернулся домой.
По его словам, на "Азовстали" бойцам пришлось находиться в "тотальной темноте" под постоянными обстрелами - в ожидании, когда очередной вражеский снаряд попадет точно в цель.
"Часто по нашему бункеру прилетало. Сначала в кухню, потом в правую часть бункера. Пребывание там напоминало игру в морской бой - "ранил" или "промазал". Понимали - рано или поздно должно в центр прилететь, где мы лежали и будет "убил", - вспоминает боец.
По словам Александра, на "Азовстали" было минимум из того, что необходимо для выживания.
"Людей, которые нуждались в помощи, было значительно больше, чем тех, кто помощь мог оказать. Ребят оперировали одного за другим. Раненые конвейером прибывали. Пиковое количество пострадавших было 15-16 апреля, когда произошел прорыв на "Азовстали", - рассказывает боец.
Ветеран вспоминает, что из-за ощущения неопределенности тогда его мучило невыносимое желание выйти наружу любой ценой. В частности он боялся, что в определенный момент россияне пустят газ, чтобы отравить всех.
"Были условия, в которых ты сам по себе. У тебя есть минимум: стаканчик еды в сутки, бутылка воды из батареи, которую еще надо кого-то уговорить вскипятить для тебя. Потом есть было нечего. А голод - такая вещь, которая залазит в голову", - рассказывает Александр.
Битва за Мариуполь: последние новости
Как писал УНИАН, в июне в сети появилось видео, на котором изображены руины металлургического комбината "Азовсталь", уничтоженного россиянами в попытках убить украинских защитников. Ролик показывает, что предприятие полностью разрушено, и может возродиться только тогда, если его отстроят с нуля.
Также мы рассказывали, что сегодня из российского плена по обмену вернулись 115 бойцов. Все они попали в плен еще в первые месяцы войны. Большинство из них - защитники Мариуполя (82 человека). Причем полсотни - те, кто защищали "Азовсталь".