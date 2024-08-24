На комбинате был лишь минимум ресурсов для выживания, вспоминает боец.

Оборона "Азовстали" была самым тяжелым этапом битвы за Мариуполь, потому что тогда раненых среди защитников было уже больше чем тех, кто мог им помочь. Об этом в интервью "Телеграфу" рассказал Александр Фесенко, участник тех боев, который прошел через вражеский плен и вернулся домой.

По его словам, на "Азовстали" бойцам пришлось находиться в "тотальной темноте" под постоянными обстрелами - в ожидании, когда очередной вражеский снаряд попадет точно в цель.

"Часто по нашему бункеру прилетало. Сначала в кухню, потом в правую часть бункера. Пребывание там напоминало игру в морской бой - "ранил" или "промазал". Понимали - рано или поздно должно в центр прилететь, где мы лежали и будет "убил", - вспоминает боец.

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По словам Александра, на "Азовстали" было минимум из того, что необходимо для выживания.

"Людей, которые нуждались в помощи, было значительно больше, чем тех, кто помощь мог оказать. Ребят оперировали одного за другим. Раненые конвейером прибывали. Пиковое количество пострадавших было 15-16 апреля, когда произошел прорыв на "Азовстали", - рассказывает боец.

Ветеран вспоминает, что из-за ощущения неопределенности тогда его мучило невыносимое желание выйти наружу любой ценой. В частности он боялся, что в определенный момент россияне пустят газ, чтобы отравить всех.

"Были условия, в которых ты сам по себе. У тебя есть минимум: стаканчик еды в сутки, бутылка воды из батареи, которую еще надо кого-то уговорить вскипятить для тебя. Потом есть было нечего. А голод - такая вещь, которая залазит в голову", - рассказывает Александр.

Битва за Мариуполь: последние новости

Как писал УНИАН, в июне в сети появилось видео, на котором изображены руины металлургического комбината "Азовсталь", уничтоженного россиянами в попытках убить украинских защитников. Ролик показывает, что предприятие полностью разрушено, и может возродиться только тогда, если его отстроят с нуля.

Также мы рассказывали, что сегодня из российского плена по обмену вернулись 115 бойцов. Все они попали в плен еще в первые месяцы войны. Большинство из них - защитники Мариуполя (82 человека). Причем полсотни - те, кто защищали "Азовсталь".

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