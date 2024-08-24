Сейчас идет работа над тем, что вернуть домой всех защитников.

В День Независимости Украина и Россия провели обмен пленными, домой из российского плена вернули 115 украинских защитников, сообщил президент Владимир Зеленский.

По его словам, из плена освободили воинов Национальной гвардии, Вооруженных Сил, Военно-морских сил, Государственной пограничной службы.

"Мы помним о каждом и каждой. Ищем и прилагаем максимум усилий, чтобы вернуть всех. Спасибо каждому подразделению, которое пополняет наш обменный фонд. Это приближает освобождение наших военных, наших гражданских из российского плена. Спасибо нашей команде и партнерам, ОАЭ за то, что наши люди возвращаются домой", - написал Зеленский на своей странице в Telegram.

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Это первый обмен с начала наступления Украины в Курской области.

Подробности обмена - что известно об освобожденных защитниках

В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что все спасенные во время 55-го обмена пленными - это военнослужащие-срочники. Среди них, в частности, те, которые попали в плен во время обороны родной земли еще в первые месяцы полномасштабного вторжения в 2022 году.

Кроме того, удалось освободить девять незаконно осужденных в России украинских защитников. Также из плена вернули военных моряков и трех пограничников, а также 82 защитников Мариуполя - из них полсотни защищали "Азовсталь".

Также домой вернулись шестеро нацгвардейцев из гарнизона охраны Чернобыльской атомной станции, военнослужащие, которые защищали Киевскую, Донецкую области, Херсонскую и Луганскую. Все пленные, которых на этот раз вернули домой - солдаты, сержанты и матросы.

"Украинские воины, которых сегодня удалось освободить из неволи врага, также участвовали в тяжелых боях за Гостомель и запасной командный пункт Генштаба на Киевщине, а на Херсонщине - за пропускной пункт "Чонгар" на административной границе с временно оккупированным Крымом. Многие освобожденные украинские военнослужащие имеют проблемы со здоровьем вследствие ранений, а также из-за несоблюдения Россией норм Международного гуманитарного права в плену", - добавили в штабе.

Обмены пленными между Украиной и Россией

Предыдущий обмен пленными Украина и Россия провели 17 июля. Тогда домой из российского плена вернулись 95 украинских защитников. Среди них были воины Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии, пограничники.

Накануне Financial Times сообщал, что представители Украины и РФ начали переговоры об обмене военнопленными в Курской области. Тогда издание отметило, что по данным представителей правительства и военных, речь может идти о сотнях пленных с обеих сторон.

Между тем уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее заявлял, что несмотря на операцию украинских сил в Курской области РФ и пополнение обменного фонда, в ближайшее время обмена пленными в формате "всех на всех" с Россией не произойдет.

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