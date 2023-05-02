Проезд мимо металлургического комбината официально закрыт оккупантами на ремонт из "соображений безопасности".

На территории"Азовстали" в Мариуполе российские оккупационные войска обустраивают военную базу. Здания комбината сильно повреждены.

"Так выглядит Азов-Сталь на сейчас. Россияне продолжают разминирование и обустройство военной базы на территории завода. Проезд мимо Азовстали официально закрыт на ремонт из соображений безопасности оккупантов", - сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram

В пресс-службе металлургического комбината "Азовсталь" отметили, что на видео, которое опубликовал советник мэра Мариуполя, видно, что большинство корпусов и цехов завода сильно повреждены, а кое-где полностью разрушены, металлические конструкции изуродованы, но где-то есть кабины кранов, окрашенные в цвета украинского флага.

Видео дня

Ситуация в Мариуполе и на "Азовстали" - что известно

В начале апреля Андрющенко сообщил, что россияне готовятся обороняться. По его словам, оккупанты укрепят мосты, заводы "Азовсталь" и Ильича, а также территорию порта. Кроме того, захватчики в Мариуполе рассматривали вариант мобилизации студентов для войны с Украиной.

Также оккупанты начали расчистку возле разрушенной"Азовстали" для строительства укреплений.

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