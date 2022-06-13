Отмечается, что с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе.

Вооруженные силы Украины контролируют завод "Азот" в Северодонецку, на территории которого скрывается большое количество гражданских лиц. Очередной российский блицкриг в Украине провалился из-за упорного сопротивления украинских военных.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью DW.

По его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно, если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения", - отметил Сак.

Он напомнил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако требуется большего количества дальнобойных артиллерийских систем.

"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... Сейчас Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", - сказал Сак.

Ситуация в Северодонецке

Российским войскам удалось зайти в Северодонецк в конце мая. С той поры в городе идут ожесточенные уличные бои. По состоянию на 9 июня Вооруженные Силы Украины контролировали около трети Северодонецка.

12 июня американский институт изучения войны (ISW) сообщал о том, что российские оккупанты продолжат наступление на Славянск и Северск.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на утро 13 июня, на Северодонецком направлении рашисти, при поддержке артиллерии вели штурмовые действия в городе Северодонецк, имели частичный успех, оттеснили подразделения ВСУ из центра города, боевые действия продолжаются. Враг обстреливал из артиллерии позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Лисичанск, Северодонецк, Тошкивка.

Вас также могут заинтересовать новости: