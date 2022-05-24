Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне.

На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Враг осуществляет интенсивное огневое воздействие вдоль всей линии соприкосновения и в глубине обороны наших войск в Донецком, Слобожанском и Южнобугском операционных районах. Наибольшая активность боевых действий отмечается в Донецком операционном районе, а именно близ Лисичанска и Северодонецка. На Донецком направлении противник сосредоточен на проведении наступательной операции с целью окружения городов Лисичанск и Северодонецк с последующим выходом на административную границу Луганской области", - говорится в сообщении.

На Лиманском направлении не исключается форсирование противником реки Северский Донец на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении противник, при поддержке артиллерии, ведет штурмовые действия в направлениях Тошковка и Устиновка. На Бахмутском направлении враг улучшил тактическое положение в районе населенного пункта Васильевка.

На Авдеевском, Кураховском и Новопавловском направлениях враг осуществлял огневое поражение наших подразделений с применением артиллерии и авиации.

Ранее УНИАН уже сообщал, что оккупанты готовятся возобновить наступление на Славянском направлении.

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