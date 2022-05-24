В южной части Изюма развернуты дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Российские оккупанты готовятся к возобновлению наступления на Славянском направлении. В южной части Изюма враг развернул дополнительные подразделения ствольной артиллерии.

Информацией об этом поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины на своей официальной странице в Facebook.

Войска РФ пытаются организовать поддержку своим будущим наступательным действиям. Для этого оккупанты размещают ствольную артиллерию в городе Изюм.

"На Славянском направлении подразделения врага готовятся к возобновлению наступления. Агрессор, для поддержки наступательных действий, развернул в южной части города Изюм дополнительные подразделения ствольной артиллерии", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН уже сообщал, что американский Институт изучения войны назвал цель войск РФ в Донецкой области. Бои шли в одном из городов Донецкой области, отметили в ISW.

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