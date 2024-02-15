Наблюдается расширение линии базирования, уточнил Андрющенко. Речь идет, ориентировочно, о 5 тысячах человек.

Россия проводит "странные" ротации под Мариуполем: часть войск отведена на доукомплектование в приморской части Мариупольского района, одновременно наблюдается расширение зоны базирования врага по линии с. Водяное-Гранитное-Волноваха.

Об этом утром сообщил советник мэра временно оккупированного Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, на докомплектование отвели новые подразделения - подавляющее большинство ново-мобилизованных/контрактников.

"Новая форма, отсутствие шевронов и других знаков идентификации. Одновременно откровенно "фронтовики". С шевронов зафиксировано изображение "летучей мыши". А также необычные маркировки транспорта. Выясняем", - уточнил чиновник.

В то же время Россия активизировала накопление оперативных складов, формирование баз стоянки резервных подразделений на севере и северо-востоке Мариупольского района. "Активно расширяется зона базирования по линии с. Водяное-Гранитное-Волноваха. Полный комплект. Тяжелая гусеничная техника, склады БК да пока живая сила. Откровенно не на тренировку, а в качестве резерва", - добавил Андрющенко.

В направлении Бердянска (Запорожская область) интенсивность передислокации военных караванов с БК и инженерным наполнением - без изменений, указал он.

Андрющенко считает, что Россия, вероятно, стягивает очередное подкрепление как с целью тренировки, так и для доукомплектования резервных частей.

"В общем количестве (в частности самого подкрепления всех видов) фиксируем увеличение личного состава до 5 тысяч человек". - акцентировал он.

В районе Мариуполя ударили по базе оккупантов

13 февраля возле Мариуполя расцвела очередная "бавовна": около 11:20 там прогремел мощный взрыв.

Как тогда утверждал заместитель городского головы Андрющенко, ВСУ ударили по Мангушской части Мариупольского района - там на тот момент располагались оккупанты. "Скорые уже мчатся по ул. Куприна в Мариуполе", - отмечал он.

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