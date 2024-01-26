В частности, на днях начал работать полигон возле Левобережного района Мариуполя.

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области ощутимо увеличилось число российских военных. В то же время тяжелую технику сейчас замечают реже.

Такое заявление в эфире "24 канала" сделал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. Он подчеркнул, что массированного перемещения техники в городе сейчас не фиксируют – возможно, оккупанты перебрасывают ее через другие города. Однако Андрющенко отметил, что на днях оккупанты малой колонной подвезли танки в Мариупольский район.

"Не знаем пока, хотят ли танки бросить на север Донецкой области, или они по каким-то причинам останутся на территории комбината Ильича. Вроде бы, это танки Т-52 с антидроновой защитой. Это последняя техника, которую мы видели за долгое время", – добавил он.

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Однако в городе наблюдается концентрация живой силы противника.

"Сейчас говорят об увеличенной концентрации войск до 40 тысяч для дальнейших атак Авдеевки. Часть из тех 40 тысяч точно сконцентрирована в районе Волновахи, Угледара и Марьинки. Это участки, на которых могут быть активнее наступательные действия россиян", – сказал Андрющенко.

В то же время есть еще одна неприятная новость – россияне увеличили количество военных полигонов. Сначала они появлялись на границах Донецкой и Запорожской областей, но теперь есть и в Мариуполе.

"На днях начал работать полигон в районе Левобережного района Мариуполя. Это полигоны для ствольной артиллерии. Это означает, что у них снова появились снаряды. Это настораживающая информация", – констатировал Андрющенко.

Что происходит на оккупированных территориях Украины

Оккупированный Севастополь остался без воды. Это стало следствием наводнения. Известно, что вода покрыла автодороги, многие местные жители оказались отрезанными от "цивилизации".

Тем чамом на оккупированной Луганщине работники ФСБ поручили проверить педагогов на "идейность". Кроме того, они будут изымать украинские книги, которые еще не забрали.

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