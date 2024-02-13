Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о "бавовне" возле Мариуполя в месте расположения сил оккупантов.
Об этом Андрющенко написал в Telegram. По его информации, мощный взрыв прогремел около 11:20.
"Есть прилет. Мангушская часть Мариупольского района по расположению оккупантов. Скорые уже мчатся по ул. Куприна в Мариуполе", - отметил затем Андрющенко.
По состоянию на 12: 15 он информирует, что "Мангуш до сих пор слышит звуки детонации".
"Процесс разминирования состава БК продолжается", - уточнил Андрющенко.
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Как сообщал УНИАН, в конце января Андрющенко сообщил, что в захваченном россиянами Мариуполе наблюдается концентрация живой силы противника. Оккупанты также доставили танки в Мариупольский район. Кроме того, советник мэра сообщил, что оккупировать открывают за ТОТ военные полигоны, в частности, на днях начал работать полигон в районе Левобережного района Мариуполя.
"Это полигоны для ствольной артиллерии. Это означает, что у них снова появились снаряды", - подчеркнул Андрющенко.