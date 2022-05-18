Украинские спасатели ежедневно обезвреживают тысячи опасных предметов, но эта работа на годы.

Мины, растяжки, неразорвавшиеся снаряды, оставленные после себя рашистами, несут угрозу жизни и здоровью гражданских. Обезвреживанием опасных зарядов и их остатков занимаются работники ГСЧС.

Так, от начала полномасштабного вторжения РФ лишь на Черниговщине специалистам пиротехнических работ осуществлено как минимум 1200 выездов для обезвреживания взрывоопасных предметов

За это время обнаружено и изъято 22 тысяч 418 взрывоопасных предметов, обследовано 557 гектаров территории Черниговского и Нежинского районов, 146 километров автодорог, объекты инфраструктуры и тому подобное.

Помогает черниговским пиротехникам, пожалуй, самый известный пес Украины Патрон, который накануне из рук президента получил медаль "За преданную службу".

ООН называет Украину одной из самых заминированных стран в мире. По данным бюро, даже к началу полномасштабного военного вторжения России 1,8 миллиона украинцев находились в окружении мин с 2014 года.

Напомним, в Украине запустили онлайн-карту с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков. Украинские спасатели ежедневно обезвреживают тысячи опасных предметов, но эта работа на годы.

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