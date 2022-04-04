В течение 8 лет почти 2 млн человек проживали в окружении мин.

Украина является одной из самых заминированных стран в мире. В течение 8 лет почти 2 млн человек проживали в окружении мин.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунт управления ООН по координации гуманитарных вопросов.

"Украина - одна из самых заминированных стран в мире. Еще до начала продолжающегося военного наступления РФ более 1,8 миллиона человек уже восемь лет жили в окружении мин", - пишет пресс-служба управления.

Напомним, Центр противодействия дезинформации при СНБО предупреждал, что возвращение к освобожденным от российских оккупантов городам может быть опасным из-за минирования.

Отмечается, что в связи с минированием жилых домов и окрестностей в тех городах и селах, где побывали захватчики, СНБО в очередной раз предостерегает об опасности противотанковых, противопехотных, кассетных мин, мин-ловушек с растяжками, что оставляют враги.

"Будьте осторожны там, где шли уличные бои! Также зафиксированы случаи минирования тел погибших людей. Помните: враг коварен и не чурается каких-либо способов нанести вред", - добавили в ведомстве.

Вас также могут заинтересовать новости: