Мэр Киева подчеркнул, что возвращение платного проезда в общественном транспорте столицы было вынужденным решением, но повышать тарифы на проезд ни в коем случае не будут.

Бесплатный период пользования общественным транспортом в Киеве, стоил бюджету города полмиллиарда гривен ежемесячно.

Об этом сообщил мэр города Киева Виталий Кличко в эфире информационного телемарафона.

"Мы вынуждены были вернуть оплату за проезд, потому что, даже в мирные времена, когда транспорт был платным, он всегда был дотационным. Бесплатный период пользования общественным транспортом в столице стоил городу более полумиллиарда гривен ежемесячно", - сообщил Кличко.

Мэр Киева подчеркнул, что возвращение платного проезда в коммунальном общественном транспорте столицы было непопулярным, но нужным для работы городской транспортной инфраструктуры. Восстанавливается все больше транспортных маршрутов, кроме того, будет уменьшен интервал курсирования поездов в метрополитене.

Кличко отметил, что стоимость проезда в муниципальном транспорте столицы, остается без изменений.

"Повышать тарифы на проезд мы ни в коем случае не будем. Стоимость проезда остается на том же уровне, каким он был до начала боевых действий в стране",- подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве с начала полномасштабного вторжения РФ остановили работу общественного транспорта, а станции метро стали укрытиями. Когда ситуация в столице улучшилась, работа транспорта начала восстанавливаться, но проезд в общественном транспорте был бесплатным, кроме маршруток.

С 16 мая в Киеве восстановили оплату за проезд в коммунальном общественном транспорте.

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