Беспилотники атаковали военный аэродром во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает издание "База", днем 20 июля три беспилотника самолетного типа одновременно пытались атаковать военный объект в поселке Гвардейское, но были "нейтрализованы".
Отмечается, что неизвестные дроны удалось перехватить вблизи аэродрома: два были сбиты силами ПВО, еще один приземлили средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.
Как ранее сообщал УНИАН, эксперт Роман Свитан считает, что взрывы в Крыму в последние дни являются подтверждением высказываний Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по освобождению полуострова. По словам Свитана, украинские беспилотники давно искали пути к оккупационным войскам западнее Керчи. Он также напомнил об ударе по Крымскому мосту и атаке по объектам ВС РФ на полуострове. По мнению Свитана, это свидетельствует о "формировании поля боя" для освобождения Крыма.
Также известно, что руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в результате удара, нанесенного беспилотником, на северо-западе полуострова повреждены "административные здания". Он утверждает, что во время этой атаки якобы "погибла" девочка-подросток. Известно также, российские военные очень часто умышленно атакуют ударными дронами и ракетами именно мирные населенные пункты.
Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что у Украины есть шанс прорвать российские позиции и достичь АРК до конца лета.