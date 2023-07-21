Оккупанты уверяют, что неизвестные дроны были "нейтрализованы" вблизи аэродрома.

Беспилотники атаковали военный аэродром во временно оккупированном Крыму.

Как сообщает издание "База", днем 20 июля три беспилотника самолетного типа одновременно пытались атаковать военный объект в поселке Гвардейское, но были "нейтрализованы".

Отмечается, что неизвестные дроны удалось перехватить вблизи аэродрома: два были сбиты силами ПВО, еще один приземлили средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших нет.

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Как ранее сообщал УНИАН, эксперт Роман Свитан считает, что взрывы в Крыму в последние дни являются подтверждением высказываний Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного по освобождению полуострова. По словам Свитана, украинские беспилотники давно искали пути к оккупационным войскам западнее Керчи. Он также напомнил об ударе по Крымскому мосту и атаке по объектам ВС РФ на полуострове. По мнению Свитана, это свидетельствует о "формировании поля боя" для освобождения Крыма.

Также известно, что руководитель оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в результате удара, нанесенного беспилотником, на северо-западе полуострова повреждены "административные здания". Он утверждает, что во время этой атаки якобы "погибла" девочка-подросток. Известно также, российские военные очень часто умышленно атакуют ударными дронами и ракетами именно мирные населенные пункты.

Ранее бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что у Украины есть шанс прорвать российские позиции и достичь АРК до конца лета.

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