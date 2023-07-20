Сейчас на полуострове остается около 150 вражеских целей для поражения.

Полковник ВСУ, эксперт Роман Свитан считает, что взрывы в оккупированном Крыму в последние дни подтверждают высказывания Главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного относительно освобождения полуострова.

В прямом эфире "Радио НВ" Рассвет рассказал, что украинские беспилотники давно искали путь к оккупационным войскам западнее Керчи. В частности, взрывы - это работа дальних средств поражения Украины.

Полковник напомнил об ударе по Крымскому мосту, а до этого была массирована атака 30 БПЛА по объектам ВС РФ на полуострове. По его словам, все это свидетельствует о "формировании поля боя" для освобождения Крыма Залужным. Эксперт считает, что подобный процесс начинается за месяц до самого захода бойцов.

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Рассвет утвержду, что сейчас в Крыму есть еще около 150 вражеских целей для поражения, среди которых "склады, топливо-приемники, пункты хранения техники, места сосредоточения личного состава".

Полковник подытожил, что для жителей Крыма раздался "колокольчик" — им нужно быть начеку.

Деоккупация Крыма - что известно

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес заявлял, что у Украины есть шанс прорвать российские позиции и достичь оккупированного Крымского полуострова до конца лета.

Как недавно сообщал УНИАН со ссылкой на экспертов, Крымский мост, который соединяет временно оккупированный Крым с Россией, будут разрушать постепенно, а не одним ударом. Это нужно, чтобы позволить всем лишним, понаехавшим, уехать.

После освобождение Крыма Украина может привлечь к ответственности около 10 тысяч жителей полуострова, которые сотрудничали с российскими оккупантами, но не будет наказывать тех, кого считает "жертвами" оккупации.

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