Сейчас у американского правительства "связаны руки" в этой ситуации.

Белый дом продолжит искать способы обеспечить Украину экстренной поддержкой. Это происходит на фоне того, что в Палате представителей затягивают с решением о дальнейшей помощи.

"Вы видели, как Пентагон смог выделить $300 млн, чтобы поддержать украинские силы в пакете экстренной помощи. Мы будем продолжать активно искать и рассматривать возможности для дальнейших действий", - сказал на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.

По его словам, у американского правительства до сих пор "связаны руки" в этой ситуации, поскольку ему нужен закон о дополнительном финансировании. Кроме того, Кирби ответил на вопрос, существует ли "дедлайн", после которого правительство начнет делать что-то больше для поддержки Украины. Представитель Администрации президента США отметил, что этот срок давно прошел, когда американский лидер Джо Байден подал запрос в Конгресс с пакетом помощи.

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В то же время Кирби добавляет, что из-за бездействия Палаты представителей украинские командиры на местах должны принимать сложные решения о том, как экономить боеприпасы и удерживать позиции.

Война в Украине - помощь из США

Как сообщал УНИАН, после многомесячного блокирования протрамповский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готов поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

СМИ пишут, что из-за своей позиции Джонсон может остаться без должности. Кроме того, он разозлил демократов еще и тем, что предлагает давать помощь воюющей стране в кредит.

Институт изучения войны отметил, что российские оккупанты могут быстро продвигаться, захватывая территории, поскольку снарядный голод не дает ВСУ в полную силу их защищать. Недостаток запасов заставляет Украину экономить боеприпасы и уделять приоритет ограниченным ресурсам для критических участков фронта.

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