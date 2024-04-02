Эта помощь даст Украине возможность бороться по меньшей мере год, пишет издание.

Спустя шесть месяцев борьбы, протрампистский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон наконец-то уступил и готов выставить на голосование законопроект, который в том числе включает и помощь Украине, пишет Forbes.

Издание отмечает, что речь идет о выделении $60 млрд на помощь Украине, из них $34 млрд на оружие. Остальное планируют потратить на обучение украинских военных, а также на гуманитарную и другую невоенную помощь.

"Чтобы понять, сколько оружия можно приобрести на 34 миллиарда долларов, примите во внимание, что за первые 23 месяца более широкой войны России против Украины Соединенные Штаты выделили 45 миллиардов долларов на оружие для Украины. Эта помощь должна держать Украину в руках еще год или больше", - объясняет Forbes.

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По словам журналистов, большая часть этих денег может пойти на закуп радаров, средств РЭБ, дронов, лодок, бронетехники и инженерного оборудования. Особый акцент будет сделан на боеприпасах для артиллерии и систем ПВО - того, в чем Украина больше всего нуждается в настоящее время.

Что касается артснарядов, то по мнению Forbes, только 155-мм боеприпасов Украина может получить от США не менее миллиона. Крупные заводы по производству артснарядов в Техасе и Пенсильвании сейчас могут производить до 60 тысяч боеприпасов в месяц, а в случае выделения финансирования, эта сумма может вырасти до 100 тысяч.

"Нет причин, чтобы большинство из этих 60 000-100 000 снарядов в месяц не попали в Украину. Этот поток боеприпасов добавит к сотням тысяч снарядов, которые Европейский Союз передаст Украине в ближайшие недели и месяцы, а также к миллиону снарядов, которые для начала пожертвует консорциум под руководством Чехии", - отмечает Forbes.

Благодаря этому, Украина может сравняться с РФ по количеству выпущенных боеприпасов. А учитывая преимущество в точности - впервые за год получить артиллерийское преимущество на фронте.

Помощь Украине: последние новости

Накануне стало известно, что спикер Палаты представителей США Майк Джонсон пообещал вынести на голосование законопроект, который включает финансирование помощи Украине после завершения пасхальных праздников . Первый рабочий день Палаты представителей - 9 апреля.

По словам одного из республиканцев из Нью-Йорка Майка Лоулера, палата представителей Конгресса США проголосует за финансовую помощь Украине.

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