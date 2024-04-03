На ситуацию в значительной степени влияет задержка помощи от США.

Во вторник, 2 апреля министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что оккупационные войска захватили около 400 квадратных километров территории Украины за первые три месяца 2024 года.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, скорость продвижения противника не обязательно отражает более широкие перспективы российского наступления из-за влияния на это задержек помощи от США.

"Шойгу заявил во время селекторного совещания с российским военным руководством 2 апреля, что с начала 2024 года российские войска захватили 403 квадратных километра территории Украины. ISW наблюдала только визуальные доказательства, которые позволяют ISW подтвердить, что российские силы захватили примерно 305 квадратных километров в период с 1 января по 1 апреля 2024 года", - говорится в отчете американских аналитиков.

Видео дня

Институт изучения войны добавляет, что нехватка запасов заставляет Украину экономить боеприпасы и уделять приоритет ограниченным ресурсам для критических участков фронта. Однако в то же время растет риск российского прорыва в других, менее обеспеченных секторах. На фронте царит большая нестабильность, чем кажется, несмотря на относительно медленный темп продвижения россиян.

"Ограничения материальных средств Украины также предлагают российским силам гибкость в том, как они проводят наступательные операции, что может привести к соединению и нелинейным возможностям для российских сил получить значительный оперативный успех в будущем", - резюмировали эксперты.

Война в Украине - боеприпасы для ВСУ

Как сообщал УНИАН, Чехия вместе с партнерами работает над тем, чтобы Украина могла как можно быстрее получить боеприпасы.

Как известно, эта страна в феврале 2024 года нашла 800 000 снарядов, готовых для закупки за пределами Европейского Союза. По словам премьер-министра страны Петра Фиалы, к инициативе уже присоединились 20 стран.

Аналитики Института изучения войны в предыдущем отчете рассказали, кто и сколько боеприпасов хочет закупить для Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: