Представители Демократической партии требуют, что на голосование вынесли принятый Сенатом законопроект.

Демократы возмущаются планом спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона по оказанию помощи Украине, пишет Axios.

Речь идет о законе РЕПО, который поддерживается некоторыми демократами и направлен на конфискацию замороженных российских активов в США. По словам Джонсона, эти активы могут быть использованы для финансирования помощи Украине.

Джонсон также поднял идеи структурирования пакета помощи в виде займа и отмены решения администрации Джо Байдена о приостановлении разрешений на экспорт сжиженного газа – ни одна из этих идей не имеет значительной поддержки со стороны демократов, говорится в статье.

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Отмечается, что это важно, поскольку законопроект о помощи, вероятно, потребует большинства в две трети голосов, а республиканцы в основном выступают против помощи Украине, подавляющее большинство демократов, вероятно, должно будет поддержать документ.

Голоса демократов также могут понадобиться для того, чтобы спасти Джонсона от отставки, которой угрожают некоторые члены Республиканской партии как местью за голосование за предоставление помощи Украине.

По словам журналистов, республиканец из Палаты представителей, близкий к Джонсону, подтвердил Axios, что идеи, которые он озвучил, являются "делом", и сказал, что помощь Украине "может быть отдельным законопроектом", отделенным от других компонентов сенатского пакета по вопросам национальной безопасности. Это означает, что помощь Израилю и Тайваню, которые имеют гораздо большую поддержку Республиканской партии, будет голосоваться отдельно.

Недовольство демократов

"Все, что должен сделать спикер, – это позволить Палате представителей проголосовать за уже принятый двухпартийный законопроект Сената. Это может быть единственным способом, и, безусловно, самым быстрым способом, чтобы он попал на стол президента", – заявил депутат-центрист Грег Лендсман (штат Огайо).

Он подчеркнул, измененный законопроект Палаты представителей должен будет вернуться в Сенат, который, по его словам, "может принять его, а может и не принять", тем самым затягивая процесс.

Депутат Вайли Никель отметил, что не понимает как новый законопроект получит 200 демократов. А источник в руководстве Демократической партии сообщил Axios, что "очень маловероятно", что он получит достаточную поддержку демократов, чтобы пройти. Но некоторые демократы заявили, что они открыты к обсуждению.

Авторы подчеркивают, что в Палате представителей решающим фактором, вероятно, будет мнение лидера меньшинства Хакима Джеффриса.

Помощь США

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещает поставить на голосование вопрос финансирования помощи Украине после возвращения Конгресса с пасхальных каникул, которые заканчиваются 9 апреля.

В администрации президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена ожидают, что спикер Палаты представителей Майк Джонсон поставит на голосование законопроект, который уже одобрил Сенат.

Ранее Джонсон заявлял, что Палата представителей может направить собственный законопроект о помощи Украине, который будет существенно отличаться от утвержденного Сенатом США. Он предложил превратить помощь в программу займа или ленд-лиза.

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