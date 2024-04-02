Эксперты заговорили о дисфункции палаты представителей.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майкл Джонсон может лишиться своей должности. Камнем преткновения стала помощь Украине, которая борется с оккупационной армией Российской Федерацией.

MSNBC сообщает, что за последний год республиканцы в палате представителей не смогли провести никаких значимых законов, и в этом виноват Дональд Трамп, который выступает против предоставления Украине военной помощи.

"Это просто говорит о дисфункции палаты представителей. Майк Джонсон явно увяз во всем этом по уши", - отметил политический аналитик Тим Миллер.

Видео дня

При этом конгрессмен Марджори Тейлор Грин предупредила Джонсона, что его могут отстранить от руководства из-за законопроекта о помощи Украине.

"У таких людей, как Грин и Джонсон, две различные повестки дня. Грин говорила своим избирателям, что не будет поддерживать Украину и тому подобное и не будет поддерживать лидера, поддержавшего Украину. А для Джонсона главное - добиться принятия чего-то, работать с людьми в своей партии и с противоположной партией, а ведь это и есть работа спикера палаты представителей", - отметил старший политический репортер Axios Юджин Скотт.

Помощь США для Украины - последние новости

После многомесячного блокирования протрамповский спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон готов поставить на голосование законопроект о помощи Украине.

При этом демократы, голоса которых необходимы для голосования, возмущены попытками Джонсона изменить формат оказания помощи - они раскритиковали идею оказывать помощь в кредит.

Вас также могут заинтересовать новости: