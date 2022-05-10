Пленный начал рассказывать заготовленную байку будто их отправили на полигон.

Бойцы Батальона имени Кастуся Калиновского взяли в плен российского снайпера. Ему устроили допрос и оказали медицинскую помощь.

Напарник пленного был убит в бою. Об этом белорусские добровольцы, воюющие на стороне Украины, сообщили в Telegram-канале батальона.

На обнародованном белорусами видео мужчина с завязанными глазами и связанными за спиной руками отвечает на вопросы защитников Украины. Он рассказал, что зовут его Владиславом Литовченко, он уроженец Краснодарского края РФ, из станицы Нововладимирской.

Пленный начал рассказывать заготовленную байку якобы их отправили на полигон:

"Прибыл сюда на эшелоне. Сначала сказали, что едем на полигон. Потом нас выгрузили после Армянска на станции и начали выдавать боевое оружие", - говорит он.

- "Как ты здесь оказался? Классно здесь?", - спрашивают белорусы.

- "Не совсем", - отвечает со слезами русский.

С разрешения военных пленный передал приветствие матери, Наталье Николаевне Литовченко.

"Любишь маму?", - спросили у пленного белорусские воины. Получив утвердительный ответ, они добавили: "А как думаешь, местные жители своих родителей не любят? Зачем же ты сюда приперся?".

"Нас отправили", - пробормотал в ответ россиянин, который входил в состав снайперской пары.

Ранее на Харьковщине СБУ взяли в плен 11 вражеских снайперов.