Курировали палачами именно российские спецслужбы.

Расследователи издания Bellingcat нашли след ФСБ России в организации незаконной тюрьмы "Изоляция", где содержат в нечеловеческих условиях, в частности, украинских пленников.

Об этом в эфире Свобода Савика Шустера сообщил журналист-расследователь Христо Грозев.

Он пояснил, что деятельностью "Изоляции" заинтересовались после знакомства с бывшим пленным, украинским журналистом Станиславом Асеевым.

По его словам, до этого знакомства Bellingcat удалось установить российское гражданство трех палачей – "инспекторов" или "надзирателей": "Россия выдала гражданство именно тем людям, которые там занимались пытками".

Читайте такжеДвое бойцов ВСУ подорвались на Донбассе, еще один получил огнестрельное ранениеКурировали палачами именно российские спецслужбы.

"Это реально структура ФСБ, все кураторы ФСБ, которые там были, пытались себя защитить путем вымышленных лиц и прозвищ, но мы смогли все же через год именно найти настоящих кураторов. И сейчас заканчиваем расследование вместе с нашими коллегами из российского Insider и Радио Свобода. Мы опубликуем вскоре и назовем имена этих кураторов", - сказал Грозев.

Журналист говорит, что издание пока выясняет, каким образом начальник "Изоляции" Куликовский оказался в Украине после того, как ездил из ОРДЛО в Россию, и два года избегал правосудия.

Задержание Куликовского

Куликовского задержали 9 ноября в Киеве.

По информации СБУ, он организовывал и принимал непосредственное участие в убийствах и пытках заключенных граждан Украины.

Боевика задержали в рамках ранее открытого уголовного производства по 4 статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 149 (торговля людьми); ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований); ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

10 ноября Приморский районный суд Мариуполя арестовал боевика Дениса Куликовского ("Палыч"), который руководил тюрьмой "Изоляция" в оккупированном Донецке.

Как уточнили УНИАН в пресс-службе Офиса генпрокурора, содержать боевика будут в СИЗО СБУ в Киеве

Справка УНИАН. "Изоляция" - это незаконная тюрьма, созданная российской оккупационной властью на территории одноименного культурного центра в Донецке после захвата города в 2014 году.

По данным Офиса генпрокурора, в тюрьме в разное время содержали около 3,5 тыс. человек, из которых 1,6 тыс. - это гражданские лица. В "Изоляции" заключенных пытают и подвергают сексуальному насилию.

29 октября 2020 года руководителю "Изоляции" заочно сообщили о подозрении.

Автор: Яна Ставская