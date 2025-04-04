Кристофер Каволи заявил, что украинские силы расширяют свое присутствие на российской территории.

Вооруженные силы Украины по-прежнему контролируют значительную часть Курской области в РФ, а также вошли в соседнюю Белгородскую область, расширяя свое присутствие на российской территории. Такое заявление сделал главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи во время слушаний в Конгрессе 3 апреля, передает Politico.

"Сейчас довольно значительные силы удерживают немалую - хотя и уменьшившуюся, но все же существенную - часть территории в Курской области России. И они удерживают очень выгодные с оборонительной точки зрения позиции южнее, в Белгородской области… Украинцы пару недель назад начали небольшое контрнаступление на территории России (в Белгородской области). Так что в этом районе все еще продолжается противостояние с переменным успехом", - заявил генерал.

Как утверждают в Politico, Каволи - первый военный чиновник, подтвердивший, что украинские войска вошли в Белгородскую область.

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Оценивая ситуацию на поле боя в целом, генерал заявил, что украинская армия сейчас занимает прочные оборонительные позиции и еженедельно улучшает свои возможности по набору и обучению новых солдат для их укрепления.

Прорыв ВСУ в Белгородскую область РФ - актуальное

Напомним, как заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, любое действие ВСУ в Белгородской или Курской областях - превентивные меры для срыва планов России по накоплению сил, подготовки военных операций против Украины:

"Белгородскую или Курскую область России стоит рассматривать, как прилегающие территории к украинским границам. Это российские области, которые граничат с Украиной. И это области, из которых в свое время противник проводил наступательные действия, особенно когда начинал широкомасштабное вторжение".

Говоря о Белгородской области, Тимочко акцентировал, что данный регион граничит с Харьковской областью, где "достаточно активные" направления фронта - Волчанское, Купянское.

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