По его словам, украинцы "находятся на сильных оборонительных позициях".

В войне с Россией Украина не обречена на поражение, хотя вряд ли сможет освободить всю свою территорию. Об этом во время слушаний в комитете Сената США по вопросам вооруженных сил заявил главнокомандующий Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский генерал Кристофер Каволи, пишет "Европейская правда".

Так, он заявил, что в войне "нет ничего неизбежного". Украинцы не обречены на поражение, "находятся на сильных оборонительных позициях, и медленно улучшают свою способность генерировать силу и укреплять эти позиции".

Однако при этом он признал, что "трудно представить себе большое украинское наступление", которое освободит всю территорию Украины от российской оккупации.

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"Но так же трудно представить, что Украина потерпит крах и проиграет этот конфликт. Я не думаю, что украинское поражение является неизбежным", – подчеркнул генерал.

Ранее Каволи отмечал, что Украина решила некоторые проблемы нехватки войск, в том числе за счет расширения круга подходящих новобранцев.

Война в Украине - новости

Ранее высокопоставленный чиновник НАТО на брифинге в кулуарах встречи министров иностранных дел стран альянса в Брюсселе заявил, что Россия с начала вторжения в Украину потеряла более 900 тысяч военных, из них 250 тысяч - убитыми.

в то же время военній єксперт Евгений Дикий считает, что 2025 год станет переломным на фронте в пользу ВСУ, если украинский тыл будет помогать военным.

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