Враг значительно увеличил атаки на Запорожье, но они остались напрасными.

По данным ВСУ, за прошедшие сутки на Приднепровском и Ореховском направлениях российские захватчики совершили два десятка штурмов, при этом враг потерял 75 единиц вооружения и военной техники, среди которой - современная станция спутниковой связи "Ливень", 14 орудий и 2 терминала спутниковой связи "Starlink".

Как сообщили в Силах обороны юга Украины, на Ореховском направлении оккупанты совершили 15 штурмов, вчера в этом районе было 9 вражеских атак. На левобережье Днепра временно оккупированной Херсонщины захватчики совершили 5 штурмов в районе Крынок. В ВСУ уверяют, что все штурмы противника завершились его поражением - понеся потери, он отошел на свои исходные позиции.

Всего в течение суток получено подтверждение об уменьшении количества личного состава противника на 180 человек - это раненые и безвозвратные потери. Также враг потерял 75 единиц вооружения и военной техники. Среди них - 14 пушек, 3 миномета, 45 единиц авто-бронетехники, 2 мотоцикла, 2 квадроцикла, 3 станции радиолокационной борьбы и 2 лодки. Кроме того, на металлолом пущено 2 терминала спутниковой связи "Starlink" и современную станцию спутниковой связи "Ливень".

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"Уничтожен полевой пункт боеснабжения и 2 наблюдательных пункта", - говорится в сообщении.

Новости войны - что происходит на юге

Начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что населенного пункта Крынки, в районе которого длительное время идут бои, фактически нет - российские оккупанты фактически сравняли село с землей. По словам спикера, в основном оккупанты пытались штурмовать именно Крынки - 30 мая было огромное количество атак - 14, но они были безуспешны.

Всего в зоне ответственности Сил обороны юга 30 мая враг совершил 23 штурма: кроме 14-ти на левобережье Херсонщины (Крынки), еще 9 было на Ореховском направлении - в районе Старомайорского, Малой Токмачки и Новоандреевки.

Станция спутниковой связи "Ливень" - что известно

Изделия семейства Р-441 "Ливень" являются мобильными станциями спутниковой связи для использования в полевых условиях. Предназначены для организации двусторонней телефонной, телеграфной и фототелеграфной связи через космические аппараты.

Станция связи является мобильной и может перемещаться между позициями. На развертывание и подготовку к работе требуется около 15-20 минут, в зависимости от модификации. Системы рассчитаны на работу без перерыва в течение нескольких суток.

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