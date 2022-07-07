Только за 5 июля оккупанты применили 27 ракет и нанесли 14 авиаударов.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабного вторжения в Украину совершили 6 443 вылета оперативно-тактической авиации и нанесли 626 ударов крылатыми ракетами типа "Искандер" и "Калибр".

Об этом на брифинге заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов.

"Только 5 июля противник применил 27 ракет по объектам критической инфраструктуры, гражданским и военным объектам и нанесено 14 авиаударов по объектам военной инфраструктуры и позициям наших войск", — сказал он.

По словам Громова, подавляющее большинство авиаударов, которые наносят российские военные, не достигают поставленной цели.

"Более 70% выпущенных неуправляемых снарядов и управляемых авиаракет попадают в поле, в море или вне расположения ВСУ, что свидетельствует о надежной системе ПВО, а также о нежелании российских пилотов заходить в зону поражения наших средств ПВО и рисковать своей жизнью", — добавил генерал.

Напомним, ранее сообщалось, что у РФ есть еще более 2 тысяч старых ракет на несколько месяцев бомбежек.

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