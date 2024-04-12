Диктатор не отказывается от того, что беларусы "соагрессоры".

Беларуский диктатор Александр Лукашенко заявил, что вступление Беларуси в войну против Украины "ничего" бы не дало.

Главарь беларуского государства рассказал журналистам, что в случае вступления в противостояния с украинцами, беларусы не смогли бы закрыть возникшую линию фронта. У Лукашенко спросили, как он оценивает вероятность того, что Беларуси придется вступить в боевые действия: "А никак не оцениваю. Такой необходимости нет и не будет такой необходимости. Я когда-то сказал накануне… Россия нужна такая Беларусь - мирная тихая, спокойная, которая делает свое дело. В деталях я вам не буду рассказывать, чем мы занимаемся и так далее".

По его словам, он не отказывается, что беларусы "соагрессоры". "Мы с Путиным агрессоры, вы же знаете, нас куда-то в суд (Европарламент призывал создать спецтрибунал для Лукашенко и Путина, - Ред.), еще куда-то хотят. Каждый делает свое дело", - заявил он.

Диктатор добавил, что, если Беларусь вступит в войну, то гражданам придется закрыть фронт протяжение несколько тысяч километров. "1 500 примерно километров граница у нас с Украиной, …и на прибалтийском, польском направлении еще 1 500 - 3 000 километров нам с вами придется этот фронт закрыть, если мы вступим в войну. Мы сможем это сделать? Не сможем - это я вам говорю. Мы хотим себе проблем? Не хотим. Это во-вторых. А первое - может быть Украине, так же, как сегодня России, пригодится такая Беларусь…", - сказал главарь беларусов.

Лукашенко утверждает, что "самое простое решение - завтра "Искандер" поставил на позицию, впихнул туда ракету…, и высокоточное оружие полетело в Киев". "Это проще всего, но надо понимать последствия. Не забывать, что у нас пол страны находится в радиусе 100 километров от Киева, в том числе и Мозырский НПЗ, который, к счастью, сегодня работает без перебоев модернизированный…", - поделился он.

Лукашенко заявил, что "если бы мы сегодня вступили в войну против Украины, это бы ничего не дало". "Потому что у них граница с Беларусью забаррикадирована так, что туда не подойти. Она заминирована полностью, забетонирована, и 120 тысяч украинских военнослужащих на этой границе", - отметил диктатор.

Война в Украине в центре внимания - что нужно знать

Власти Беларуси рано утром 24 февраля 2022 года разрешили оккупационным войскам РФ совершить полномасштабное вторжение в Украину с беларуской территории. Кроме того, из Беларуси по Украине наносились ракетные удары. Позже украинцы выбили россиян с севера своей страны и серьезно укрепили границу с беларуским государством.

Уже не раз появлялась информация, что возможно наступление России на разных направлениях. В частности, в начале 2024-го майор запаса Нацгвардии Украины Алексей Гетьман предупреждал, что противники могут попытаться атаковать из Беларуси Киевскую, Сумскую и Черниговскую области.

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