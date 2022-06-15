СМИ РФ распространяют данную дезинформацию для срыва поставок оружия и техники от союзников Украины.

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что Вооруженные Силы Украины якобы отказываются воевать оружием, которое предоставляет Запад.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"ЦПД опровергает фейк, что ВСУ отказываются воевать оружием, предоставленным Западом. СМИ РФ распространяют данную дезинформацию для срыва поставок оружия и техники от союзников Украины. Пропагандисты ссылаются на статью в CNN, в которой, по словам их журналиста, некоторые подразделения признаются, что им удобнее использовать коммерческие дроны, оснащенные взрывчаткой, чем дроны Switchblade", - говорится в сообщении.

Как отметили в ЦПД, это откровенный фейк, потому что с началом войны украинских военных отправляют в страны Европы, где они учатся обращаться с оружием западного образца.

"Поэтому с каждым днем, наоборот, растет эффективность использования предоставленного Украине оружия. Информационные атаки оккупантов усилились в связи с сегодняшним съездом министров обороны в Рамштайне, где будет объявлено о новых партиях поставки техники", - отметили в ГПД.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе началась встреча "Рамштайн-3". Министр обороны США Ллойд Остин призывает сосредоточить усилия для помощи защите Украины от вторжения РФ.

Он уверяет, что формат "Рамштайн" пытается удовлетворить оборонные запросы Украины.

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