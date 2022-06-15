Министр обороны США заявил, что необходимо обеспечить, чтобы Украина могла защитить себя, своих граждан и свою территорию.

Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призывает международных партнеров увеличить усилия для помощи защите Украины от полномасштабного вторжения Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.

Остин отметил, что сегодняшняя третья встреча проходит в связи непоколебимой решимостью дать Украине возможности, в которых она срочно нуждается для самозащиты.

Он заявил, что благодарен за предоставление значительной безопасносной помощи Украине Контактной группой после предыдущих двух заседаний, но подчеркнул, что нельзя прекращать оказание помощи и нельзя "терять энергию".

"Ставки слишком высоки", - подчеркнул Остин.

Министр обороны США отметил, что "Украина сталкивается с решающим моментом на поле боя". "И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки боевых целей, Россия сменила свое внимание на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым Украина сталкивается. Россия применяет обстрелы дальнего радиуса действия, чтобы попытаться подавить украинские позиции. И Россия продолжает неразборчиво бомбить украинскую суверенную территорию и безответственно подвергать опасности украинское гражданское население", - сказал Остин.

"Поэтому, мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и мы должны подталкивать себя даже еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию. Но не надо ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности", - подчеркнул Остин.

Он заявил, что нужно продолжать выступать с целью ответа на этот вызов.

Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников сегодня обратится к министрам обороны стран-членов НАТО и примет участие в заседании Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3").

Сегодня в Брюсселе Резников озвучит срочные потребности Украины в получении необходимого вооружения.

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