Министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин призывает международных партнеров увеличить усилия для помощи защите Украины от полномасштабного вторжения Российской Федерации.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Остин сказал в начале заседания Контактной группы по оборонной поддержке Украины (так называемый "Рамштайн-3") в Брюсселе.
Остин отметил, что сегодняшняя третья встреча проходит в связи непоколебимой решимостью дать Украине возможности, в которых она срочно нуждается для самозащиты.
Он заявил, что благодарен за предоставление значительной безопасносной помощи Украине Контактной группой после предыдущих двух заседаний, но подчеркнул, что нельзя прекращать оказание помощи и нельзя "терять энергию".
"Ставки слишком высоки", - подчеркнул Остин.
Министр обороны США отметил, что "Украина сталкивается с решающим моментом на поле боя". "И мы видим то, о чем нас предупреждал президент Зеленский. После неудачи в захвате Киева и переоценки боевых целей, Россия сменила свое внимание на Донбасс. И мы не можем недооценивать вызов, с которым Украина сталкивается. Россия применяет обстрелы дальнего радиуса действия, чтобы попытаться подавить украинские позиции. И Россия продолжает неразборчиво бомбить украинскую суверенную территорию и безответственно подвергать опасности украинское гражданское население", - сказал Остин.
"Поэтому, мы должны усилить нашу общую преданность самозащите Украины и мы должны подталкивать себя даже еще сильнее, чтобы обеспечить, чтобы Украина могла защищать себя, своих граждан и свою территорию. Но не надо ошибаться: неспровоцированное и неоправданное вторжение России не только представляет опасность для Украины, это и угроза европейской безопасности", - подчеркнул Остин.
Он заявил, что нужно продолжать выступать с целью ответа на этот вызов.
Как сообщал УНИАН, министр обороны Украины Алексей Резников сегодня обратится к министрам обороны стран-членов НАТО и примет участие в заседании Контактной группы поддержки Украины (так называемый "Рамштайн-3").
Сегодня в Брюсселе Резников озвучит срочные потребности Украины в получении необходимого вооружения.
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