Российские оккупанты продолжают бить по окруженному заводу, используя все имеющиеся ресурсы.

Несмотря на сверхсложные условия, пограничники Мариупольского отряда морской охраны вместе с другими защитниками Мариуполя продолжают держать оборону на "Азовстали".

Об этом сообщили в Telegram-канале Государственной пограничной службы Украины.

"В перерывах наши Герои отвлекаются игрой в шахматы и чтением книг. Победим! Слава мужественным защитникам Мариуполя!", - написали в ГПСУ и показали несколько фотографий из "Азовстали".

Как сообщал УНИАН, Мелитополь с 25 февраля находится под контролем войск РФ. Однако украинские защитники в сверхтяжелых условиях держат оборону на заводе "Азовсталь".

После эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении лишь 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоз с завода "Азовсталь" украинских бойцов с президентом Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

Сегодня стало известно, что российские захватчики впервые сбросили на "Азовсталь" в Мариуполе фосфорные или зажигательные бомбы.

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