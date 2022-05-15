Настроения пессимистичны, потому что надежды на спасение почти нет.

Защитники Мариуполя, которые заблокированы российскими захватчиками на "Азовстали", готовятся к последнему бою.

Об этом на пресс-конференции 15 мая сообщила жена бойца полка "Азов" Екатерина.

"Они почти не выходят на поверхность, только идут на вверх, чтобы найти еду и воду. Большую часть времени сидят в бункере. Настроения пессимистические, потому что надежды на спасение почти нет. Готовятся к последнему бою, потому что не верят в дипломатическое решение", – отметила жена защитника Мариуполя.

В то же время женщины подчеркнули, что верят украинским властям и международному сообществу, которые прилагают максимум усилий, чтобы спасти военных из мариупольской "Азовстали".

Жена украинского защитника добавила, что находится в таких условиях очень сложно: люди гибнут, раненые страдают, мало пищи и воды. Что касается воды, то они пьют один стакан технической воды в день. Она сказала, что общалась с мужем всего несколько часов назад.

Екатерина была шокирована, когда узнала, что "Азовсталь" начали забрасывать фосфорными бомбами. Критическая ситуация с медициной, но защитники Мариуполя держатся.

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