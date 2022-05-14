На территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

Украина ведет переговоры о спасении из "Азовстали" уже 60 человек, а не 38, как сообщалось ранее.

Как вице-премьер-министр Ирина Верещук сообщила в комментарии "Суспильному", речь идет о медиках и тяжелораненых военных.

"Там несколько сотен раненых, их надо спасать в первую очередь, потому что по всем сразу россияне не соглашаются. Итак, сначала тяжелораненые и медики, их действительно 60 человек", - сообщила Верещук.

Как сообщал УНИАН, после эвакуации гражданских из катакомб "Азовстали" в Мариуполе российские войска не останавливают попыток захватить завод, на котором ведут оборону украинские воины. Оккупанты наносят ракетно-бомбовые удары по территории завода и с помощью артиллерии и танков проводят штурмовые действия.

По словам президента Владимира Зеленского, для спасения украинских военных, находящихся на "Азовстали", привлечены влиятельные посредники и государства. В Генштабе ВСУ утверждают, что операция по деблокированию завода потребует значительных усилий и большого количества войск.

11 мая вице-премьер Верещук заявила, что на территории "Азовстали" могут находиться еще около тысячи бойцов, половина из них тяжелораненые.

12 мая она сообщила, что сейчас ведутся переговоры об освобождении лишь 38 тяжелораненых бойцов.

13 мая Зеленский сообщил, что Украина предлагает России различные механизмы вывоза с завода "Азовсталь" украинских бойцов, с президентом РФ Владимиром Путиным об этом будет говорить президент Финляндии. Речь идет о спасении живых и вывозе тел погибших.

Вас также могут заинтересовать новости: