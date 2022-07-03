Австралия поддерживает Украину и оказывает весомую помощь, в частности оборонительную.

Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албенизи на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.

Как отметил глава государства, Австралия поддерживает Украину и оказывает "весомую помощь, включая военную".

"Австралия готова продолжать оказывать поддержку правительству и народу Украины столько, сколько это потребуется, чтобы получить преимущество и победу, защитить свой суверенитет. Вы защищаете верховенство права, международный правопорядок... Сегодня мы объявим дополнительно 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. Всего мы уже предоставили 390 млн долларов. Мы также предоставляем дополнительно 14 БТР и 20 Bushmaster", - сказал, в свою очередь, Албенизи.

Также, по его словам, Австралия выделит дополнительно военное оборудование, беспилотники и другую военную технику, по запросу Украины.

"Кроме того, мы будем оказывать дальнейшую помощь пограничным войскам Украины, улучшать их оборудование, уровень кибербезопасности и улучшать контроль над границами", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4.