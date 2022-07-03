Австралия предоставит Украине дополнительный пакет военно-технической помощи на сумму 100 млн долларов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Австралии Энтони Албенизи на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве.
Как отметил глава государства, Австралия поддерживает Украину и оказывает "весомую помощь, включая военную".
"Австралия готова продолжать оказывать поддержку правительству и народу Украины столько, сколько это потребуется, чтобы получить преимущество и победу, защитить свой суверенитет. Вы защищаете верховенство права, международный правопорядок... Сегодня мы объявим дополнительно 100 млн долларов в виде военно-технической помощи. Всего мы уже предоставили 390 млн долларов. Мы также предоставляем дополнительно 14 БТР и 20 Bushmaster", - сказал, в свою очередь, Албенизи.
Также, по его словам, Австралия выделит дополнительно военное оборудование, беспилотники и другую военную технику, по запросу Украины.
"Кроме того, мы будем оказывать дальнейшую помощь пограничным войскам Украины, улучшать их оборудование, уровень кибербезопасности и улучшать контроль над границами", - заявил он.
Как сообщал УНИАН, Австралия отправила в Украину первые БТР M113AS4.