Страна осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России.

Австралия отправила в Украину четыре бронетранспортера M113AS4, ожидается ещё 10.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны Австралии.

На прошлой неделе первые четыре БТР, подаренные Украине, покинули базу ВВС Великобритании Эмберли на украинском самолете Антонов АН-124.

Премьер-министр Энтони Альбанезе сообщил, что эта поставка - прямой ответ на запрос министра обороны Украины о дополнительных транспортных средствах, который демонстрирует неизменную приверженность Австралии народу Украины.

"Австралия, как и многие страны, осуждает продолжающуюся необоснованную агрессию России против народа Украины", - сказал Альбанезе.

Отмечается, что Австралия продолжит искать способы помочь народу Украины.

Пакет военной помощи правительства Австралии включает более 285 млн австралийских долларов, защищённые мобильные машины Bushmaster, гаубицы M777, а также противотанковое оружие, боеприпасы, беспилотные авиационные комплексы и личное снаряжение.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии решило передать Украине новую партию бронетранспортеров, а граждане страны собрали 60 паллет медицинской помощи.

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