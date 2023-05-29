Украинская военная авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по позициям российских оккупантов. Вследствие этого были поражены районы сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.
Также авиация нанесла шесть ударов по российским зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 мая.
Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:
- три района с вооружением и военной техникой россиян;
- зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс "Тор";
- 6 пунктов управления;
- станцию радиоэлектронной борьбы;
- артиллерийское подразделение на огневой позиции;
- склад боеприпасов противника.
Кроме этого, нашими защитниками в течение минувших суток был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.
В свою очередь, отмечают в Генштабе, россияне за прошедшие сутки нанесли по Украине 97 авиационных ударов. Среди них, в частности, враг применил 59 иранских ударных БпЛА "Shahed", из которых 58 были уничтожены украинскими защитниками. Также Россия за сутки осуществила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.
Война в Украине - новости
Как сообщал УНИАН, минувшей ночью россияне совершили одну из самых массовых атак по Украине иранскими дронами-камикадзе. Также 28 мая российские захватнические войска 14 раз обстреляли приграничье Сумской области.
В ночь на понедельник, 29 мая, россияне снова совершили массированную атаку территории Украины. В нескольких областях была слышна работа противовоздушной обороны.