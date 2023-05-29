В свою очередь российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли по Украине 97 авиационных ударов.

Украинская военная авиация за минувшие сутки нанесла 15 ударов по позициям российских оккупантов. Вследствие этого были поражены районы сосредоточения личного состава и военной техники захватчиков.

Также авиация нанесла шесть ударов по российским зенитно-ракетным комплексам. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 29 мая.

Кроме этого, подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили:

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три района с вооружением и военной техникой россиян;

зенитный ракетный комплекс С-300 и зенитный ракетный комплекс "Тор";

6 пунктов управления;

станцию радиоэлектронной борьбы;

артиллерийское подразделение на огневой позиции;

склад боеприпасов противника.

Кроме этого, нашими защитниками в течение минувших суток был уничтожен вражеский БпЛА разведывательного типа.

В свою очередь, отмечают в Генштабе, россияне за прошедшие сутки нанесли по Украине 97 авиационных ударов. Среди них, в частности, враг применил 59 иранских ударных БпЛА "Shahed", из которых 58 были уничтожены украинскими защитниками. Также Россия за сутки осуществила 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах.

Война в Украине - новости

Как сообщал УНИАН, минувшей ночью россияне совершили одну из самых массовых атак по Украине иранскими дронами-камикадзе. Также 28 мая российские захватнические войска 14 раз обстреляли приграничье Сумской области.

В ночь на понедельник, 29 мая, россияне снова совершили массированную атаку территории Украины. В нескольких областях была слышна работа противовоздушной обороны.

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