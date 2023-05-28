Поражены три района сосредоточения вооружения и военной техники, ЗРК С-300, три пункта управления и склад боеприпасов противника.

Украинские защитники в течение суток нанесли 13 авиаударов по районам сосредоточения российских оккупантов и их техники. Силы обороны "минуснули" российский комплекс С-300.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также два - по зенитно-ракетным комплексам", - говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Также отмечается, что подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения вооружения и военной техники, зенитно-ракетный комплекс С-300, три пункта управления и склад боеприпасов противника.

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Потери противника с начала войны уже составили 206 600 человек. За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали 400 захватчиков. Кроме того, были уничтожены три вражеских танка, семь боевых бронированных машин и 11 артиллерийских систем противника.

Ночью Российская Федерация нанесла очередной массированный удар по территории Украины, применив иранские ударные БПЛА Shahed. В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что 58 из 59 БпЛА были уничтожены нашими защитниками.

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