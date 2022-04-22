В результате аварии один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.

В Запорожской ОГА рассказали, что стало причиной крушения украинского самолета Ан-26, который упал сегодня в районе Михайловки.

Об этом сообщили на странице ОГА в Facebook.

"Сегодня в 09:00 утра в районе Михайловки Запорожского района области упал украинский самолет АН-26, выполнявший технический рейс из Запорожья в Ужгород. В результате следственных действий выяснено, что причиной катастрофы стал туман и низкая высота полета, из - за чего воздушное судно задело высоковольтные линии электроопоры", - говорится в сообщении.

По данным городских властей, один человек погиб, двое получили ранения различной степени тяжести.

Напомним, утром в пятницу, 22 апреля, военно-транспортный самолет АН-26 упал в Запорожской области.

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