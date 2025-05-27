Россияне пытаются истощать украинскую ПВО, запуская большое количество дронов-обманок без боезаряда.

Россияне во время атак по Украине меняют тактику запуска "Шахедов", чтобы обойти украинскую ПВО и истощить ее. Для этого они используют несколько способов, рассказал РБК-Украина начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Юрий Игнат.

Так, прежде всего россияне постоянно меняют маршруты беспилотников и увеличивают высоту их запуска - они летят на высоте более 2 километров от земли и дальше пикируют вниз непосредственно на сам объект.

Как отметил Игнат, на такой высоте "Шахеды" становятся более видны для радаров Сил обороны, но недосягаемыми для стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и мобильных огневых групп.

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Еще одна тенденция в том, что враг устраивает групповые налеты дронов на один населенный пункт или объект.

Также россияне пытаются истощать украинскую ПВО, запуская большое количество дронов-обманок без боезаряда.

Так, по словам Игната, во время последних атак, пропорция между ударными дронами и ложными составляла 60 (настоящих) на 40 (ложных).

Атаки России по Украине

Напомним, в ночь на 26 мая российская армия запустила по Украине 364 средства воздушного нападения - крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 355 ударных дронов типа Shahed. В Воздушных силах рассказали, что удалось сбить 233 вражеских дронов, еще 55 были локально потеряны. Также были уничтожены все ракеты.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ночью 25 мая российская оккупационная армия запустила по Украине ударный дрон на новой, "рекордной" высоте - 4 900 метров. Это значительно усложняет противодействие таким средствам поражения.

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