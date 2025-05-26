Значительное количество крылатых ракет сбили истребители F-16 и Mirage.

Сегодня, 26 мая, российская оккупационная армия нанесла по населенным пунктам Украины рекордную массированную комбинированную атаку. Воздушные силы ВСУ, в частности пилоты западных самолетов, показали себя на очень высоком уровне, но надо искать и применять более рациональные средства поражения дронов.

Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник Управления коммуникаций Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, третью ночь подряд РФ наносит ракетно-дроновые удары. И этой ночью оккупанты применили 364 воздушных средства нападения.

В частности, врагом было выпущено по Украине 9 ракет крылатых ракет Х-101 и 355 ударных БПЛА типа Shahed, из которых около 50% – дроны-имитаторы. В то же время факт того, что большое количество дронов – без боевой части, не облегчает работу Воздушным силам, потому что они в любом случае должны сбивать все цели, а это перегружает людей и ПВО.

Видео дня

"Мы видим: атака продолжается три дня подряд, массово, с применением и ракет, и дронов. Ракеты разных типов – и баллистика, и крылатые ракеты. Противовоздушная оборона сегодня успешно сбила все девять крылатых ракет Х-101, которые выпустили оккупанты с самолетов стратегической авиации", – подчеркнул спикер.

Он акцентировал, что 233 вражеских дрона украинские защитники сбили огневыми средствами – с помощью самолетов, вертолетов, наземной ПВО, мобильных групп и тому подобное. Еще 55 были локально потеряны – вероятно, подавлены средствами РЭБ или же повлияли другие обстоятельства.

Представитель Воздушных сил отметил, что во время последних вражеских атак очень хорошо показали себя пилоты западных самолетов. В частности, вчера значительное количество крылатых ракет сбили именно истребители F-16 и Mirage.

"Они могут сбивать как ракеты, так и "шахеды". Но мы все равно должны идти к тому, чтобы уничтожать "шахеды" в таком огромном количестве другими, рациональными, средствами, более дешевыми. Но сейчас речь даже не о деньгах, а о дефиците ракет, которые могут нам понадобиться для другой цели, скажем так", – пояснил Игнат.

К сожалению, были попадания в 5 локациях, и еще на 10 локациях – последствия из-за падения обломков.

По словам Игната, противник с 2022 года модернизирует свое оружие, в том числе и "шахеды". Для маскировки их перекрашивают в черный цвет. Также увеличилась высота полета и боевая часть (в определенных случаях до 90 кг), что представляет еще большую опасность, есть разная система наведения и тому подобное.

Атаки РФ по Украине

Напомним, в ночь на 26 мая российская армия запустила по Украине 364 средства воздушного нападения – крылатые ракеты с самолетов стратегической авиации Ту-95МС и 355 ударных дронов типа Shahed.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко заявил, что ночью 25 мая российская оккупационная армия запустила по Украине ударный дрон на новой, "рекордной" высоте – 4 900 метров. Это значительно усложняет противодействие таким средствам поражения.

Всего за последние 20 дней РФ применила для атак по Украине более 2000 беспилотников. Украинский эксперт и глава Центра поддержки воздушной разведки Мария Берлинская говорит, что постепенно идет к тому, что россияне смогут запускать более 1 000 "шахедов" в день.

Вас также могут заинтересовать новости: