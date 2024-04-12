Общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн.

Российские оккупанты выпустили по Украине с начала года почти 1000 ракет, около 2800 ударных БПЛА, а также почти 7000 управляемых авиационных бомб. Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица во время заседания Совбеза заявил, что большинство целей оккупантов были гражданскими, а не военными.

"Общая взрывная мощность комбинированных авиационных ударов по Украине за этот период превышает 9 килотонн. Лишь 3% российских ракет, беспилотников и управляемых бомб поражают военные цели, тогда как 97% поражают гражданскую инфраструктуру", - отметил он.

По его словам, страна-оккупант сознательно нацелилась на критическую энергетическую инфраструктуру, в частности на электрогенерацию. В результате мартовских атак было уничтожено 80% тепловой энергии, также пострадали гидроэлектростанции.

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Кислица напомнил о постоянных обстрелах Харькова. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине подтвердила, что по меньшей мере 604 гражданских лица были убиты или ранены в Украине в прошлом месяце, что на 20% больше, чем в феврале. Среди раненых и погибших 57 украинских детей. Дипломат подчеркнул, что даже если режимы Путина и Гитлера "не являются однояйцевыми близнецами, у них одинаковая токсичная ДНК".

"80 лет назад почти целая жизнь, потраченная на умиротворение, привела ко Второй мировой войне. Попытки умиротворения нового агрессора, которые мы наблюдали с 2014-го по 2022 годы, привели к полномасштабной войне на европейском континенте. Уроки истории должны быть усвоены. Если бы Совет безопасности ООН существовал во время Второй мировой войны, сидели бы его члены за одним столом с нацистами, когда они разрушали европейские города и отправляли тысячи людей в концлагеря, а мы сейчас сидим с современными их предшественниками", - отмечает Кислица.

Война в Украине - атаки РФ

По оценке ООН, из-за непрекращающейся агрессии РФ в этом году около 40% населения Украины будут нуждаться в гуманитарной помощи.

Во время последней массированной атаки была полностью уничтожена Трипольская ТЭС в Киевской области. "Центрэнерго" сообщило о потере всей генерации.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что Украине нужно больше средств противовоздушной обороны и средств перехвата для защиты от российских ракет.

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