Гросси говорит, что установить причастных к атаке БПЛА невозможно.

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Запорожская атомная электростанция находится в опасной близости от аварии.

По его словам, невозможно установить, кто стоит за дроновыми ударами. "Эти безрассудные атаки должны быть немедленно прекращены. Хотя, к счастью, на этот раз они не привели к радиологическому инциденту, они значительно увеличивают риск на электростанции, где ядерная безопасность уже поставлена под угрозу", - цитирует его Le Monde.

Гросси отметил, что атаки создают очень опасный прецедент, поскольку была задета конструкция конфайнмента (комплекс для преобразования опасных объектов в экологически безопасную систему) реактора. Также глава МАГАТЭ говорит, что риск крупной аварии реален даже при условии, что реакторы отключены.

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"Мы не можем сидеть сложа руки и наблюдать за тем, как последняя гиря склоняет тонко сбалансированные весы. Мы находимся в опасной близости от ядерной катастрофы. Мы не должны проявлять самоуспокоенность и позволить, чтобы роль игральных костей решила, что произойдет завтра", - сказал он.

Взрывы на ЗАЭС: что известно

Как сообщал УНИАН, 7 апреля в МАГАТЭ заявили о детонации дрона на территории ЗАЭС. Россия обвинила украинские войска в дроновом ударе, при этом в ГУР назвали это российской имитационной атакой.

Позже Гросси заявил, что им известно о 3 прямых попаданиях в защитную оболочку одного из реакторов.

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