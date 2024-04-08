В воскресенье, 7 июля, произошло три прямых попадания в защитную оболочку одного из реакторов Запорожской атомной электростанции.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси в микроблоге X (ранее - Twitter). По его словам, это случилось впервые с ноября 2022 года.

"МАГАТЭ и ISAMZ (миссия поддержки и содействия агентства в Запорожье) подтвердили, что произошло не менее 3 прямых попаданий в основную конструкцию защитной оболочки реактора ЗАЭС. Этого не может быть", - написал он.

Инфрмация обновляется...

Вас также могут заинтересовать новости: