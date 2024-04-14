В Генштабе подчеркнули, что только возвращение станции под контроль Украины способно восстановить ее реальную безопасность.

Российские оккупанты готовятся к осуществлению очередной провокации на Запорожской атомной электростанции.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по имеющимся данным разведки, российские террористы готовятся к проведению очередной провокации на Запорожской АЭС - еще одной операции под фальшивым флагом.

"Россия является единственным террористом в мире, который держит в заложниках атомную станцию и использует ее для шантажа Украины и всего мира. Никто другой, кроме российских террористов, не ставил мир так близко к грани сознательной радиационной катастрофы", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что только за недавние недели Россия уже несколько раз пыталась переложить на Украину ответственность за использование беспилотников для атак на объекты ЗАЭС.

"Это сознательные российские действия, которые продолжают российскую же практику шантажа нашего государства и всего международного сообщества риском катастрофы на ЗАЭС", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что Украина всегда ответственно относилась и относится к безопасности ядерных объектов, и только возвращение ЗАЭС под контроль Украины способно восстановить реальную безопасность станции.

"Пока российские террористы находятся на ЗАЭС, держат там свою боевую технику и имеют возможность проводить свои операции, безопасность станции не может быть гарантирована", - отметили в Генштабе.

Запорожская АЭС - актуальные новости

Как сообщал УНИАН, Запорожская АЭС находится под контролем российских оккупантов с начала марта 2022 года. Из-за действий россиян за два года станция пережила несколько полных обесточиваний.

Согласно опубликованному 13 апреля 2024 года заявлению директора Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси, все шесть энергоблоков ЗАЭС впервые с 2022 года переведены в состояние холодной остановки.

Гросси отметил, что решение о холодном останове всех шести энергоблоков является положительным само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но оно не решает фундаментальной проблемы недавнего резкого ухудшения ситуации на станции.

"Без сомнения, ядерная безопасность на этом крупном ядерном объекте остается очень нестабильной", - отметил он.

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