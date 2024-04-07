Юсов назвал это имитационным ударом.

Ответственность за взрыв на территории Запорожской атомной электростанции лежит на российских захватчиках.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в комментарии "Украинской правде". По его словам, Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории оккупированной электростанции.

"Государство-агрессор в очередной раз подвергает опасности ядерный объект, гражданское население и окружающую среду всей Европы. Российские удары, в частности, имитационные, по территории украинской атомной станции, как и размещение там войск и вооружения, минирование объектов ЗАЭС давно уже является известной и постоянной преступной практикой оккупантов", - подчеркнул он.

На ЗАЭС прогремел взрыв: что известно

Запорожская атомная электростанция находится под полным контролем российских оккупационных войск с марта 2022 года.

На станции находятся представители российской госкорпорации "Росатом", также там есть представители Международного агентства по атомной энергии. В МАГАТЭ заявляли, что станцию невозможно защитить.

Сегодня директор агентства заявил, что на станции сдетонировал беспилотный летательный аппарат, это произошло на глазах у экспертов МАГАТЭ.

Захватчики сразу обвинили Украину. По их словам, украинская армия якобы запустила дрон над остановленным реактором.

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