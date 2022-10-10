Удары зафиксированы и в областях.

Утром 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел многих городов Украины. Взрывы зафиксированы в Житомире, Хмельницком и областях.

Информация об этом поступила от председателя Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, руководителя Житомирской ОВА Виталия Бунечко, изданий "Житомир 24" и "Суспильне".

"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", — коротко написал Гамалий в официальном Telegram-канале.

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Помимо области, оккупанты обстреляли и сам Хмельницкий. Корреспондентка "Суспильного" сообщила о взрыве. После него в отдельных микрорайонах города пропало электричество, а затем отключили водоснабжение. Похоже, повреждены коммуникации, но точно можно будет сказать только после официальных комментариев.

О звуках взрывов в Житомире сообщил портал "Житомир24". Жители города рассказали, что в отдельных районах пропали электричество и вода. Официальный комментарий касательно ситуации в регионе поступил от руководителя Житомирской ОВА Виталия Бунечко: "Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Оставайтесь в укрытиях".

Массированный обстрел Украины: что известно

Утром 10 октября Россия начала масштабную бомбардировку территории нашей страны. Взрывы зафиксированы во многих крупных городах.

Массированную ракетную атаку совершили по Киеву. Удары нанесли по Шевченковском районе, есть информация о 8 убитых и 24 раненых. Повреждены здание филармонии, музеи Ханенков и Шевченка. Станции метро в столице работают как укрытия.

Рашисты также обстреляли Днепр, Харьков и Львовскую область. Во многих городах зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением.

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