Утром 10 октября российские оккупанты совершили массированный обстрел многих городов Украины. Взрывы зафиксированы в Житомире, Хмельницком и областях.
Информация об этом поступила от председателя Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия, руководителя Житомирской ОВА Виталия Бунечко, изданий "Житомир 24" и "Суспильне".
"В Хмельницкой области были слышны взрывы. Работает ПВО. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", — коротко написал Гамалий в официальном Telegram-канале.
Помимо области, оккупанты обстреляли и сам Хмельницкий. Корреспондентка "Суспильного" сообщила о взрыве. После него в отдельных микрорайонах города пропало электричество, а затем отключили водоснабжение. Похоже, повреждены коммуникации, но точно можно будет сказать только после официальных комментариев.
О звуках взрывов в Житомире сообщил портал "Житомир24". Жители города рассказали, что в отдельных районах пропали электричество и вода. Официальный комментарий касательно ситуации в регионе поступил от руководителя Житомирской ОВА Виталия Бунечко: "Враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Житомирщины. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Работы по ликвидации последствий продолжаются. Оставайтесь в укрытиях".
Массированный обстрел Украины: что известно
- Утром 10 октября Россия начала масштабную бомбардировку территории нашей страны. Взрывы зафиксированы во многих крупных городах.
- Массированную ракетную атаку совершили по Киеву. Удары нанесли по Шевченковском районе, есть информация о 8 убитых и 24 раненых. Повреждены здание филармонии, музеи Ханенков и Шевченка. Станции метро в столице работают как укрытия.
- Рашисты также обстреляли Днепр, Харьков и Львовскую область. Во многих городах зафиксированы перебои с электричеством и водоснабжением.