Над городом поднялся столб густого дыма.

Утром 10 октября в Днепре прогремели взрывы. Вероятно, есть попадания.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По предварительной информации, сначала в городе прогремел один взрыв, а затем еще по меньшей мере три с определенным интервалом.

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Над городом поднялся столб густого дыма. Вероятно, есть попадания. В одном из районов города зафиксированы серьезные разрушения. Начался пожар.

По данным одного из пабликов, зафиксирован "прилет" по жилому кварталу города. Власти официально пока не комментируют атаку на город.

Ситуация на Днепропетровщине-что известно

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Никополь и Марганец.

6 октября заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил, что в Никополе и районе в результате обстрелов и ракетных ударов русских разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тысячи частных домов.

Кроме того, с начала широкомасштабной войны из города и района выехало более 80 тысяч человек.

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