РФ ударила по Днепру / фото соцсети

Утром 10 октября в Днепре прогремели взрывы. Вероятно, есть попадания.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По предварительной информации, сначала в городе прогремел один взрыв, а затем еще по меньшей мере три с определенным интервалом.

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Над городом поднялся столб густого дыма. Вероятно, есть попадания. В одном из районов города зафиксированы серьезные разрушения. Начался пожар.

"Прилет" в Днепре / t.me/hyevuy_dnepr

По данным одного из пабликов, зафиксирован "прилет" по жилому кварталу города. Власти официально пока не комментируют атаку на город.

Ситуация на Днепропетровщине-что известно

Российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Никополь и Марганец.

6 октября заместитель руководителя Совета обороны Днепропетровской области Николай Лукашук сообщил, что в Никополе и районе в результате обстрелов и ракетных ударов русских разрушено более 350 многоэтажек и свыше 1 тысячи частных домов.

Кроме того, с начала широкомасштабной войны из города и района выехало более 80 тысяч человек.

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