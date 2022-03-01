По обновленной информации, в результате атаки получили травмы несколько сотрудников и охрана башни.

Специалистам удалось возобновить трансляцию части телеканалов в регионах после бомбардировки столичной телевышки российскими захватчиками.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

В Киеве трансляция ведется на базе мультиплексов КРРТ.

По обновленной информации, в результате атаки получили травмы несколько сотрудников и охрана башни. Им оказана помощь.

Бомбардировка телебашни в Киеве: что известно

Вечером, 1 марта, две ракеты врага попали в столичную телевышку в районе метро "Дорогожичи".

Повреждена трансформаторная подстанция, питающая электроэнергией телебашню, а также аппаратная на самой телебашне.

В результате атаки оккупантов погибли 5 человек, еще 5 получили ранения, рассказали в ГСЧС.

Важно

Накануне Минобороны и СБУ предупреждали украинцев о запланированной информационно-психологической операции россиян, в рамках которой они будут глушить связь и сеять панику из-за якобы капитуляции действующей власти. Спецслужбы призывают этому не верить.

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