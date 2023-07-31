Роман Свитан отметил, что Украина продолжит бить по законным целям на территории РФ.

Украина и дальше будет бить по легитимным целям на территории Российской Федерация. Высокая концентрация военных целей находится в Москве и Подмосковье.

"В Москве очень много легитимных военных целей. Туда будут идти наши ракеты, наши беспилотники, чтобы их уничтожать, а криворукое российское ПВО, пытаясь их погасить, будет опускать их на головы москвичей", - отметил военный эксперт Роман Свитан.

При этом он указал, что цели для украинских ударов находятся в Москве, Подмосковье и вдоль восточной границы – от Валуек до Ростова-на-Дону и Таганрога.

"В ближайшее время и Москва, и московские военные объекты, и восточная граница с Украиной будут подвержены воздействию дальних средств поражения. У нас уже стали на боевое дежурство очень серьезные средства, в том числе и беспилотники, которые доходят до Москвы", - подытожил эксперт.

По его словам, дроны могут нести до 100 килограмм взрывчатки, а это фактически авиабомба ФАБ-100, которая будет прилетать на Москву, "пока не похоронит Володю".

Удар дронов по Москве - главные новости

30 июля дроны ударали по IQ-кварталу в "Москва-Сити". Взрыв повредил офис Минцифры Российской Федерации.

При этом власти РФ заявили, что столицу атаковали два дрона, которые якобы удалось подавить при помощи РЭБ. В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил об "атаке украинских беспилотников".

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