Никополь россияне атаковали дронами, Днепр – баллистикой.

10 апреля 2025 года российские оккупационные войска атаковали Днепропетровскую область. Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя удары по Днепру и Никополю, заявил о необходимости в тактике давления на Россию, чтобы террор и война прекратились.

"Россия очевидно игнорирует дипломатию и использует контакты с миром только для того, чтобы сделать что-то выгодное для себя, а не для окончания войны", – подчеркнул он в видеообращении.

По словам президента, новые удары по мирным городам и селам Украины продолжаются, несмотря на то, что предложение США о полном прекращении огня было сделано почти месяц назад.

Видео дня

Говоря об атаке на Днепр, Зеленский отметил, что сейчас продолжаются работы на месте удара:

"Предварительно – баллистика. К сожалению, один человек погиб – мои соболезнования родным и близким. По состоянию на это время известно о том, что пять человек пострадали. Всем оказывается помощь".

В то же время по Никополю россияне ударили пятью FPV-дронами.

"Это абсолютно осознанный удар по городу вблизи продуктового рынка, просто по гражданским. Ранения получили 12 человек, и среди них один ребенок", – добавил президент.

Он напомнил, что РФ наносит удары по Киеву, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Николаевской областях. По Сумской области враг постоянно выпускает управляемые авиабомбы.

"Будем работать и в дальнейшем с каждой страной, с каждым лидером, которые действительно могут влиять, чтобы российское государство чувствовало большую цену за войну – цену, которая неизменно растет для них", – подчеркнул Зеленский.

Он также сообщил, что поручил подготовить украинские санкционные пакеты.

"Есть соответствующее обоснование от спецслужб, это сильные пакеты – и по теневому танкерному флоту, который Москва использует, чтобы финансировать войну, и по пропагандистам войны – тем, кто фактически пытается ослаблять нашу защиту и помогать России, и также по некоторым функционерам – это известные всем украинцам фамилии, имели влияние", – сказал президент Украины.

Атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, днем в четверг, 10 апреля, захватническая армия Российской Федерации нанесла ракетный удар по Днепру. В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате ракетного удара возник пожар. Спасатели его локализовали, работы продолжаются.

По последним данным от руководителя Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в Днепре уже 8 пострадавших. Из них три человека – на амбулаторном лечении, остальных госпитализировали.

Прямым попаданием была уничтожена часть складов "Biosphere Corporation", заявил директор компании "Биосфера" Андрей Здесенко. Он отметил, что изготавливали там подгузники, влажные салфетки, чай, фольгу, пергамент для Пасхи.

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