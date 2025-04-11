Россия начала эффективнее использовать баллистические ракеты, усовершенствовав их, отметил эксперт.

Россия усиливает авиаудары по Украине и использует при этом новую тактику. Украинская система противовоздушной обороны (ПВО) достигла предела и часто оказывается неэффективной. Особую проблему представляют российские баллистические ракеты, пишет Tagesschau.de.

По словам экспертов, пока только американские ЗРК Patriot доказали свою эффективность против таких ракет. Однако, как отметил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, у Украины данных систем явно недостаточно:

"Если взять только город Кривой Рог, то он чрезвычайно вытянут, более 100 километров в длину. Батарея ракет Patriot может покрыть несколько десятков километров. Таким образом, нам понадобится несколько батарей только для Кривого Рога. Нам понадобится гораздо больше, чем у нас есть, чтобы построить настоящий защитный щит на севере и востоке, чтобы отразить все атаки на наше гражданское население".

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Кроме того, как рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, сейчас Россия эффективнее использует свои баллистические ракеты, усовершенствовав их.

"Эти баллистические ракеты теперь летят по другой траектории. За счет установки дополнительных колес и двигателей они приобретают непредсказуемую траекторию. Это затрудняет их перехват", - сказал он.

По его словам, теперь при падении российская баллистика будет запускать до шести имитаторов: "И только опытные солдаты, использующие систему Patriot, могут отличить настоящую цель от фальшивой".

Россия усилила баллистику и изменила тактику - что сообщалось

Напомним, ранее Юрий Игнат заявлял, что с тех пор, как Украина получила западные системы ЗРК, ПВО показывала хорошие результаты - было сбитие "Кинжалов", "Искандеров": "Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты".

Также ранее сообщалось, что в последние недели атаки Москвы стали "масштабнее и эффективнее", так как РФ изменила тактику. Согласно недавнему анализу Telegraph, уровень перехвата Киевом российских целей постоянно превышал 60% летом 2024 года, но за последние два месяца упал до 50% и ниже.

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