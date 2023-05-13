Дрон упал посреди поля и взорвался, не достигнув цели.

Воины Государственной пограничной службы во время ночной воздушной тревоги "приземлили" иранского дрона-камикадзе Shahed 136.

Как сообщает пресс-служба ГПСУ, пограничники сбили дрона на севере из стрелкового оружия. Дрон упал в поле и взорвался, не достигнув цели.

"Мы заблаговременно получили информацию о возможном поражении дронами и через некоторое время увидели его в небе. Был открыт огонь из всего стрелкового оружия, которое было в наличии, в результате чего дрон упал в поле и взорвался, не долетев до цели", - отметил пограничник.

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Воины пообещали, что и в дальнейшем будут работать все для защиты украинской земли от посягательств российских захватчиков.

Атака дронами 13 мая

Рано утром, 13 мая, во время воздушной тревоги российские оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области. Было попадание в объект критической инфраструктуры. Известно о 11 пострадавших и сотнях поврежденных домов.

Воздушные силы отчитались, что этой ночью над Украиной сбито 17 вражеских ударных дронов Shahed-136/131 иранского производства. В Командовании Воздушных сил ВСУ добавили, что всего был зафиксирован 21 пуск.

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